Dunkin’ Donuts trakteert eerste honderd Belgische klanten op jaar lang gratis donuts

15 mei 2020

22u21 37 De bekende Amerikaanse fastfoodketen Dunkin’ Donuts opent een eerste vestiging in België en heeft een verrassing voor zijn eerste honderd klanten: een jaar lang gratis donuts.

De allereerste Belgische vestiging van Dunkin’ Donuts zal gevestigd zijn op de Keyserlei 49 in Antwerpen, tussen het Centraal Station en de Meir. De deuren openen op woensdag 17 juni en dat zal meteen gevierd worden, zo meldt de keten op sociale media.

Uit de veren

De eerste honderd bezoekers mogen zicht verlekkeren op een jaar lang gratis donuts. Je zal wel op tijd uit de veren moeten, want de zaak opent de deuren al om 7 uur ’s morgens.





Ook wie niet bij de gelukkigen is, wordt niet vergeten. Iedereen die de Dunkin App download, krijg de eerste dag sowieso een gratis donut en een drankje.

Dunkin’ Donuts wil in totaal vijftien vestigingen openen in ons land. België is volgens de keten een interessante markt, omdat het een van de landen is met de hoogste koffieconsumptie per persoon. Dunkin’ Donuts biedt naast donuts ook een uitgebreid assortiment aan koffies aan.

Wereldwijd heeft de keten meer dan 12.000 vestigingen in 45 landen.

