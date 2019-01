Duizendtal scholieren opgedaagd in Brussel om te spijbelen voor het klimaat SPS DVDE

10 januari 2019

11u15

Bron: Belga, VTM NIEUWS 4 In Brussel is een duizendtal scholieren opgedaagd om te spijbelen voor het klimaat. Volgens de beweging ‘Youth For Climate’ zetten Belgische politici zich te weinig in voor een ambitieus klimaatbeleid. De leerlingen zeggen vanaf nu elke donderdag te willen spijbelen voor het klimaat, tot politici tonen dat ze meer willen doen voor het klimaat.

Het Europakruispunt voor het station Brussel-Centraal is helemaal volgelopen met spijbelende leerlingen die hun bezorgdheid over het klimaat laten weerklinken. De politie spreekt van een opkomst van duizend betogende kinderen.

Het enthousiasme bij de kinderen is enorm groot en het lawaai is overweldigend. Het volledige Europakruispunt is gevuld met leerlingen en spandoeken. De slogans zijn luid en duidelijk in de drie landstalen: “Al wie niet springt is CO2", “Fossil fuel its time to go”, “Change the system, not the climate” en “On est plus chaud que le climat”.

De jongeren halen de inspiratie voor hun protest bij het Zweedse meisje Greta Thunberg. Het meisje uit Stockholm spijbelt elke vrijdag om een hele dag met een spandoek voor het Zweedse parlement te gaan zitten om zo te ijveren voor een beter milieu. De Belgische jongeren komen naar buiten met dezelfde boodschap en pikken het niet langer dat de Belgische politici zich niet inzetten voor een ambitieus klimaatbeleid, zelfs nadat 75.000 personen op 2 december op straat kwamen tijdens de grootste Belgische klimaatmars ooit.

Voor de leerlingen is het duidelijk dat er bij de Belgische politici een gedragswijziging moet komen en ons land een voortrekkersrol moet opnemen. Op het protest waren ook enkele politici, zoals Meyrem Almaci (Groen) en Bruno Tobback (sp.a), maar bijvoorbeeld ook Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo.

Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits vindt het positief dat jongeren opkomen voor het klimaat, “maar spijbelen is niet de juiste methode”, aldus Crevits. Ze nodigt de klimaatjongeren meteen uit, maar wel buiten de schooluren. “Altijd welkom op woensdagnamiddag in het Vlaams Parlement.”