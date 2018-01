Duizendtal Koerden betoogt tegen president Erdogan aan Brussel-Centraal JM

27 januari 2018

17u44

Bron: Belga 4 Niet alleen in Keulen en Amsterdam, maar ook in Brussel kwamen er vandaag een duizendtal Koerden op straat. Ze kwamen samen voor het station Brussel-Centraal om in opstand te komen tegen de Turkse aanval op het Koerdische gebied Afrin. Met hun betoging proberen ze een reactie van de VN, Europa en Verenigde Staten uit te lokken.

Een duizendtal Koerden en sympathisanten hebben vandaag het Europakruispunt voor het station Brussel-Centraal ingepalmd om te betogen tegen de Turkse aanvallen op de Koerdische enclave Afrin in het noorden van Syrië. De betogers klagen het uitblijven van een reactie van de VN, Europa en de Verenigde Staten aan.

"De VS, de EU en de VN hebben zwakke verklaringen afgelegd waardoor de ernst van de situatie niet aangepakt is. Dit heeft op zijn beurt de Turkse agressie aangemoedigd", klinkt het bij NavBel, de Koerdische gemeenschap in België.

DeTurkse president Recep Tayyip Erdogan probeert in Afrin de Koerdische militie YPG te verjagen met militaire aanvallen. De YPG wil in Noord-Syrië namelijk een eigen Koerdische staat vestigen.

President Erdogan liet woensdag optekenen dat hij de actie voortzet tot alle 'terroristen' zijn uitgeroeid. De Koerdische gemeenschap in België spreekt van een genocide. Bij de Turkse aanvallen vielen ook al tientallen burgerslachtoffers.

Verschillende spanddoeken op de betoging aan Brussel-Centraal spraken dan ook duidelijke taal: "Gisteren Hitler, vandaag Erdogan".

De Koerdische gemeenschap hoopt dat de Europese en Amerikaanse autoriteiten toch nog een duidelijk standpunt innemen tegen Turks president Erdogan en Afrin beveiligen.