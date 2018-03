Duizenden wielerfans rijden hun Ronde van Vlaanderen

31 maart 2018

Zowat 16.000 wielerfans rijden vandaag de Ronde van Vlaanderen Cyclo. Het sportevenement vindt plaats daags voor de Ronde Van Vlaanderen voor profs. Nog de hele dag kunnen de liefhebbers finishen in Oudenaarde, na een tocht van 74, 139, 174 of 229 kilometer vanuit Antwerpen of Oudenaarde. Er zijn nog geen noemenswaardige incidenten gemeld.