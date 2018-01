Duizenden Vlamingen kunnen vandaag vanuit Alpen naar huis dankzij lawines Kristof Aerts

Bron: Eigen berichtgeving 94 AFP De kerstvakantie zal voor duizenden Vlamingen op skiverlof dan toch niet langer duren dan voorzien. De wegen vanuit de skigebieden waren de voorbije dagen nauwelijks berijdbaar, waardoor velen vreesden niet tijdig thuis te geraken. Met dank aan uitgelokte lawines en het veranderende weer zal dat voor velen nu wel lukken. Met veel geduld tenminste.

De Zwitserse en Oostenrijkse overheden probeerden gisteren nog zo veel mogelijk lawines uit te lokken. Na de hevige sneeuwval is het stevig gaan regenen in de Franse, Zwitserse en Oostenrijkse Alpen. Dat heeft de sneeuw zwaar gemaakt.

Hier is hinder het grootst

De Vlamingen in de Alpen verwachten weinig problemen voor de terugreis, maar reisbijstandsorganisatie VAB waarschuwt. "Check op voorhand welke weg je wil nemen", geeft Joni Junes mee. "Eens je vertrokken bent, kan je moeilijk van route veranderen. In Zwitserland en Oostenrijk zal de hinder het grootst zijn. In Zwitserland waren gisteren in de voormiddag nog verschillende regio's in Wallis volledig afgesloten van de buitenwereld. "Maar uur na uur ziet de situatie er beter uit." Vanuit Frankrijk verwacht VAB minder problemen. "Daar zijn alle wegen vrijgegeven", zegt Junes.

Enkele tips

"Maak je wagen ook zeker helemaal sneeuwvrij. Niet enkel voor jezelf, ook voor andere weggebruikers. Het kan voor de automobilist achter je gevaarlijk zijn als er plots een pak sneeuw van het dak van je wagen schuift. Als je in een file belandt, heb je best dekens, warme dranken en eten in de buurt. Een zaklamp is handig als je in het donker sneeuwkettingen moet installeren."

