Duizenden reizigers vast door problemen in Eurotunnel: verschillende treinen geannuleerd

kv

22u18

4

BELGA

Eurostar heeft vanavond verschillende ritten tussen Brussel en Londen en Parijs en Londen geannuleerd. De oorzaak daarvan is een probleem met de signalisatie in de Eurotunnel, zo deelt Eurostar mee via Twitter.