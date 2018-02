Duizenden mensen protesteren aan Maximiliaanpark tegen asielbeleid van regering Redactie

25 februari 2018

15u36

Bron: VRT, Belga 5 In Brussel zijn duizenden mensen samengekomen aan het Maximiliaanpark om te protesteren tegen het asielbeleid van de federale regering. Met hun "Human Wave for solidarity and humanity" willen de betogers vrijwilligers die vluchtelingen helpen ook een hart onder de riem steken.

Volgens de organisatoren gaat het om meer dan 10.000 betogers, de Brusselse politie had om 15.00 uur nog geen voorlopige cijfers. De betoging vertrekt van het Maximiliaanpark, waar vrijwilligers al maandenlang dagelijks in de weer zijn om vluchtelingen, asielzoekers en transmigranten opvang en onderdak te geven.

"We komen in de eerste plaats betogen voor solidariteit", reageert medeorganisator Riet D'hondt van Vriendschap zonder Grenzen aan de openbare omroep. "Mensen die vluchten zijn ook mensen en hebben rechten."

Menselijkheid

"Al sinds het begin worden wij vanuit de politie zelf getipt over op handen zijnde controleacties en arrestaties", zegt Mehdi Kassou van het Plateforme citoyenne pour l' accueil des refugies. "Dat bewijst dat er zelfs bij de politie onvrede is over de manier waarop zij geïnstrumentaliseerd worden in deze onmenselijke asielpolitiek. Ook andere delen van de samenleving zijn in beweging gekomen en de golf verspreidt zich, dat bewijst de massale opkomst deze namiddag wel."

"Het enige dat wij vragen is wat meer menselijkheid", gaat de actievoerder verder. "De regering wil de solidariteit misschien niet strafbaar stellen maar ze wil die wel kunnen bestraffen met huiszoekingen en politie-invallen. In plaats van enkel te investeren in politieactie, zou ze beter investeren in opvang, en niet zomaar zeggen dat er geen politieke oplossing mogelijk is. Wij hebben zelf al herhaaldelijk verschillende oplossing voorgesteld maar die worden steeds zonder argumenten van de hand gewezen."

Tweede Calais

"Deze mars moet er de regering aan herinneren dat het enkel aan de burgers te danken is dat er zich in Brussel geen tweede Calais heeft gevormd, en niet aan haar", zegt Alexis Deswaef, voorzitter van de Ligue des Droits de l'Homme. "Deze regering laat zich enkel meeslepen door een identitaire, nationalistische partij maar het verzet daartegen groeit. Als de Achterhuis-wet erdoor komt, zal de burgerlijke ongehoorzaamheid alleen maar toenemen. Vandaag hebben meer dan 130 organisaties zich achter deze betoging geschaard, dat is een duidelijk signaal."

Globe Aroma

De betogers protesteren ook tegen de recente inval in de vzw Globe Aroma, die veel kwaad bloed heeft gezet. "Twee weken geleden is de politie onverhoeds en gewelddadig bij ons binnengevallen", zegt artistiek directeur Els Rochette van de vzw. "Wij werden gegijzeld in onze eigen ateliers en zeven personen werden opgepakt. Vandaag zitten nog steeds twee van die zeven mensen in het gesloten centrum 127bis. Al 15 jaar werken wij met nieuwkomers, waar kunnen die mensen zich nu nog veilig voelen, als het niet bij ons is?"

De politieke respons op die inval doet heel wat vragen rijzen, aldus de artistiek directeur: "Heel wat politici hebben hun afkeur laten blijken maar het zijn wel diezelfde politici die de wetten hebben goedgekeurd die dergelijke invallen mogelijk maken. Weten die dan wel goed waarvoor ze stemmen?"

