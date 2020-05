Duizenden mensen gecontacteerd na eerste week contactonderzoek SVM

15 mei 2020

14u38

Bron: Belga 4 Na een eerste week contactonderzoek zijn al "een paar duizend telefoonoproepen" gebeurd in Vlaanderen, op precieze data is het echter nog wachten. Dat meldt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Vanaf vandaag voeren de contactonderzoekers ook huisbezoeken uit.



De contactonderzoekers bellen besmette personen op, zodat ze kunnen nagaan met wie deze personen contact hebben gehad en een verdere verspreiding van het virus vermeden kan worden. "We hebben deze week al heel wat patiënten en hun contactpersonen telefonisch kunnen bereiken, maar momenteel ontbreken echter nog precieze data uit de federale databank om het resultaat van die oproepen te kunnen monitoren en daarover te rapporteren", zegt woordvoerder Joris Moonens. Binnen het intergewestelijke comité tracing wordt nu gewerkt om het contactonderzoek verder uit te breiden, te verbeteren en de resultaten te monitoren.

Ook vandaag staan iets meer dan duizend oproepen op het programma. Het is ook de eerste dag dat er huisbezoeken gepland staan, na een proefdag gisteren. Via persoonlijke interviews zullen zowat veertig contactonderzoekers van de ziekenfondsen de contacten verder in kaart brengen.

Lijst

Besmette personen blijken volgens het agentschap echter vaak nog geen lijstje met contactpersonen te hebben aangelegd voor ze gebeld worden. "Dat zou de bevraging nochtans sterk kunnen vergemakkelijken en meer contactpersonen kunnen opleveren", klinkt het. Het agentschap wijst daarvoor naar de huisarts: hij of zij is vanuit een vertrouwensrelatie de ideale figuur om die medewerking te vragen. Een modelformulier werd hiervoor beschikbaar gesteld op info-coronavirus.be (pagina 19 en 20) en de website van Zorg en Gezondheid.

Volgens Moonens zijn er ook voldoende contactonderzoekers actief om alle oproepen uit te voeren. "Momenteel hebben we niet onze volledige ploeg van een 700-tal contactonderzoekers aan de telefoons nodig", aldus Moonens. "We houden ze wel grotendeels beschikbaar. De volumes voor de komende periode zijn immers nog onvoorspelbaar, zeker naarmate de maatregelen versoepelen.” De Vlaamse ambtenaren die nog meedraaien in het telefonische contactonderzoek zullen eind volgende week wel al kunnen terugkeren naar hun normale werk.

