Duizenden gezinnen in Oost-Vlaanderen zitten met zwak straaltje water of zelfs zonder na lek in belangrijke toevoerbuis

Door onvoorziene omstandigheden is er momenteel geen leidingwater in de Leernsesteenweg 401 - 469 (oneven nrs). Farys is op de hoogte en werkt aan de herstelling. Laat in afwachting alle kranen dicht en schakel toestellen die water verbruiken zoveel mogelijk uit.

Stad Deinze(@ StadDeinze)