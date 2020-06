Duizenden gestolen AliExpress-pakketjes gevonden op verlaten parkeerterrein in Luik Elisa Heisen

23 juni 2020

13u33

Bron: AD.nl 0 Jan van der Kraan, een ‘urban explorer’ uit het Nederlandse Sittard die verlaten plekken bezoekt om foto’s en video’s te maken, heeft zondag in ons land een verlaten vrachtwagen gevonden met duizenden opengesneden pakketjes van AliExpress.

Van der Kraan was onderweg naar een staalfabriek in Luik, toen hij op een verlaten terrein op de vrachtwagen stuitte. De Nederlander besloot een kijkje te gaan nemen.

Op de vlucht

Terwijl hij naar de vrachtwagen liep, zag hij dat er mannen rond het voertuig stonden. Ze hadden handschoenen aan en zaten aan de pakketjes. “Toen ze mij zagen aankomen met mijn camera in de hand, gingen ze ervandoor”, vertelt hij.



Overal lagen opengesneden pakketjes op de grond. “Er zat van alles tussen, van een voorbinddildo tot gepersonaliseerde items. Zo lagen er bijvoorbeeld bedrukte telefoonhoesjes tussen en handdoeken met familiefoto’s erop.” Op alle dozen en enveloppen stond dat ze afkomstig waren van AliExpress.

De meeste pakketjes - volgens Van der Kraan zijn het er duizenden - waren bestemd voor Nederland. “Al zaten er ook wat pakketjes tussen die naar Duitsland moesten, maar dat waren er niet heel veel.”

(Lees verder onder de Facebookpost)



Gestolen

Al snel zag Jan dat het zeil van de trailer helemaal open was gesneden. Ook zaten er volgens hem geen nummerplaten meer op het voertuig. “Toen realiseerde ik me dat de vrachtwagen gestolen moest zijn.”

Jan besloot daarop de politie in Luik te bellen. “Maar daar spreken ze alleen Frans en dat kan ik niet verstaan. Daarna heb ik de politie in het naastgelegen Riemst gebeld, maar omdat Riemst niet zoals Luik in Wallonië ligt, konden ze me niet helpen. Ze wilden het ook niet aan hun collega’s in Luik doorgeven.”

Of de pakketjes inmiddels opgeruimd zijn door de politie, is niet duidelijk. Daardoor is niet bekend wat er met de enveloppen en dozen gaat gebeuren. Klanten die vermoeden dat ze gedupeerd zijn, kunnen het beste contact opnemen met AliExpress.