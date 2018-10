Duizenden Antwerpenaren vormen ketting voor beter bestuur Daimy Van den Eede Jelle Frencken Greet Wouters & bvb

07 oktober 2018

19u59

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 In Antwerpen hebben vanmiddag 8.000 mensen deelgenomen aan "De Grote Omarming", een burgerinitiatief gesteund door tal van middenveldorganisaties dat oproept om het huidige beleid op 12 punten te wijzigen. Het doel, een 12 kilometer lange mensenketting rond de hele binnenstad, werd niet volledig bereikt, maar de organisatoren zeggen toch "erg tevreden" te zijn met de opkomst.

'De Grote Omarming' wilde tot 12.000 mensen bereiken door op 12 locaties samen te komen en van daaruit naar elkaar toe te stappen in de vorm van een mensenketting. "De verdeling tussen de verschillende punten was niet perfect, maar met de hulp van bijvoorbeeld linten hebben we toch een mooi signaal gegeven", stelt de organisatie.

Het ging om een niet-politiek initiatief van een hele reeks organisaties, maar toch namen de lijsttrekkers van bijna alle partijen er aan deel, met uitzondering van de N-VA en Vlaams Belang. Onder meer CD&V-lijsttrekker Kris Peeters werd onder de deelnemers gespot. Daardoor kreeg de actie, gewild of ongewild, een groot anti-De Wever-gehalte.

'De Grote Omarming' vraagt het toekomstige stadsbestuur om voluit te gaan voor 12 verwezenlijkingen als "een stad zonder armoede", "een leefbare stad zonder file" en meer water en groen. De organisatoren willen echter dat de burger ook na de verkiezingen betrokken wordt bij het uitstippelen van het beleid.