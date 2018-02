Duizend passagiers drie uur vast op defecte trein, moeizame evacuatie HR TVDZM

19 februari 2018

18u34

Bron: Twitter, VTM Nieuws 398 In Mechelen hebben een duizendtal passagiers vanavond gedurende meer dan drie vastgezeten op een defecte trein. De evacuatie verliep moeizaam. De pendelaars moesten via een loopbrug naar een andere trein overstappen.

De trein was op weg van Charleroi naar Antwerpen-Centraal, en viel op het grondgebied van Mechelen, iets voor het station, stil. Volgens de eerste vaststellingen was er een probleem met de stroomafnemer, en daardoor ook schade aan de bovenleiding.

Loopbrug

De NMBS startte in samenwerking met de brandweer en politie met de evacuatie. Dat verliep moeizaam. De pendelaars moesten, wagon per wagon, via een loopbrug overstappen op een andere trein. De trein die de getroffen passagiers kwam ophalen, reed in eerste instantie door naar het station van Mechelen. Daar zouden de passagiers wafels en water krijgen alvorens hun reis voort te zetten, maar volgens berichten op de microblogsite Twitter kreeg alvast niet iedereen een versnapering te pakken. De defecte trein zal worden weggesleept. Nadien zal een werktrein van Infrabel de bovenleiding inspecteren om te bekijken of er veel schade is.

Compensatie

De getroffen reizigers kunnen bij de NMBS een compensatie aanvragen via deze link.