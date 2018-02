Duizend passagiers al drie uur vast op defecte trein, evacuatie verloopt moeizaam HR TVDZM

19 februari 2018

18u34

Bron: Twitter, VTM Nieuws 110 In Mechelen staat sinds kwart voor vijf een trein met een duizendtal mensen aan boord vast.

De trein was op weg van Charleroi naar Antwerpen-Centraal, en viel op het grondgebied van Mechelen, iets voor het station, stil. Dat zegt Thomas Baeken van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel maandag aan Belga. Volgens de eerste vaststellingen zou er een probleem zijn met de stroomafnemer en is daardoor schade ontstaan aan de bovenleiding.

Loopbrug

De NMBS is in samenwerking met de brandweer en politie gestart met de evacuatie van de pendelaars. Dat verloopt moeizaam. De pendelaars moeten via een loopbrug van de ene trein naar een andere overstappen. Dat gebeurt wagon per wagon. Verwacht wordt dat evacuatie nog wat tijd in beslag zal nemen. Eens alle pendelaars zijn overgestapt, zal de trein doorrijden naar zijn eerste tussenstop in het station van Mechelen. Daar worden wafels en water aan boord van de trein gebracht.

Compensatie

De bedoeling is nu om de kapotte trein zo snel mogelijk weg te halen en te bekijken hoe groot de schade is. De getroffen reizigers kunnen bij de NMBS een compensatie aanvragen via deze link.

We staan hier wel al meer dan 2 uur hé zonder luchtverversing . Schandalig @nmbs Maries Vander Auwera(@ mvdau) link