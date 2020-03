Duizend oproepen per dag naar federaal telefoonnummer coronavirus mvdb/Belga

11 maart 2020

12u04 0 Per dag lopen zo’n 1.000 telefoontjes binnen bij het gratis telefoonnummer van de overheid waar mensen naar kunnen bellen met vragen over het coronavirus. Dat is vandaag vernomen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Het dagelijkse aantal oproepen is sinds het einde van de krokusvakantie fors toegenomen. Het gratis telefoonnummer 0800/14689 bestaat sinds 30 januari. De eerste dagen werd het rond de dertig keer per dag gebeld, en vanaf het moment dat Italië zwaar getroffen werd door het coronavirus steeg dat aantal naar 300 per dag. Sinds het einde van de krokusvakantie gaat het om 1.000 oproepen per dag.

www.info-coronavirus.be