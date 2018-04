Duizend biggetjes sterven bij uitslaande brand op boerderij in Jabbeke. Ramptoeristen belemmeren brandweer Bart Boterman; Mathias Mariën

19 april 2018

22u13

Duizend biggen en tweehonderd zeugen hebben deze avond het leven gelaten bij een zware uitslaande brand op een boerderij in de Barletegemweg in Zerkegem, een deelgemeente van Jabbeke.

Het vuur ontstond iets voor 21 uur in een van de stallen en meteen was een enorme rookpluim tot kilometers ver te zien. Verschillende korpsen van brandweerzone 1, met name Torhout, Brugge, Oostende, Gistel en Middelkerke zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden.

"De brand breidde zich razendsnel uit. Je hoorde de varkens krijsen tijdens het sterven, een verschrikkelijk geluid", reageert een buurtbewoonster. De brandweer zal wellicht de hele nacht werk hebben om het vuur te bestrijden. Tijdens de interventie kwamen heel wat buurtbewoners en ramptoeristen kijken, wat de hulpdiensten belemmerde om snel bij het incident te raken.

Op de Aartrijkestraat tussen Jabbeke en Aartrijke was zelfs een heuse kijkfile ontstaan. "De politie besloot om een ruime perimeter in te stellen en de Barletegemweg af te sluiten om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen. Ikzelf vernam dat er een honderdtal varkens in de stal zaten.

Volgens de eerste informatie vielen geen menselijke slachtoffers te betreuren", zegt Daniël Vanhessche, burgemeester van Jabbeke, die zelf ook ter plaatse is. Over de oorzaak van de brand is nog weinig duidelijk.