Duizend agenten ingezet bij internationale actie tegen drugsbende, ook invallen in België HR

16 september 2020

10u48

Bron: Belga, Algemeen Dagblad 1 Bij een grote internationale actie tegen een criminele drugsbende zijn zeventien mensen aangehouden. Op tientallen locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slovakije zijn invallen gedaan. Dat meldt de Nederlandse politie. Bijna duizend agenten namen deel aan de actie.

Op tientallen locaties in Nederland zijn invallen gedaan, meldt het Algemeen Dagblad. Dat gebeurde onder meer in Den Bosch en in het Gelderse Kerkdriel.

Ook in Spanje, België, Hongarije en Slowakije zijn invallen gedaan. Daarbij zijn verdovende middelen, vuurwapens en contant geld aangetroffen. Ook werd er beslag gelegd op tientallen auto’s.

Duizend agenten

De Nederlandse recherche kreeg de criminele organisatie in beeld na een langdurig en uitgebreid opsporingsonderzoek. Bijna duizend politiemensen zijn vandaag in verschillende landen ingezet.

Volgens de politie worden de meeste aangehouden personen verdacht van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. Een aantal van hen wordt ook verdacht van verboden wapenbezit.

Nederland heeft de Spaanse en Belgische autoriteiten inmiddels verzocht om overlevering van de aangehouden verdachten. De politie sluit extra arrestaties niet uit.