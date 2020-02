Duivelskoppel wordt vanavond overgevlogen uit Ivoorkust: “Hilde is stilaan aan het einde van haar krachten” BJM/SVM

18 februari 2020

19u05

Bron: eigen berichtgeving 88 Vanavond vertrekt op de luchthaven in Abidjan (Ivoorkust) een vlucht met het zogeheten duivelskoppel: Hilde Van Acker (56) en Jean-Claude Lacote (53). VTM NIEUWS-misdaadjournalist Faroek Özgünes volgt de repatriëring op vanuit Ivoorkust. “Hiermee komt na 23 jaar een einde aan een leven op de vlucht”, klinkt het. Van Acker heeft te kampen met borstkanker. “ Sinds ze opgesloten zit in de gevangenis heeft ze geen enkele therapie meer gekregen. Ik heb de indruk dat ze stilaan aan het einde van haar krachten is”, aldus haar advocaat Kris Vincke.

De twee waren meer dan 20 jaar op de vlucht voor de Belgische autoriteiten na de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell (44), op 23 mei 1996 in De Haan. Het toestel zou dan morgen landen in België. Aan boord vliegen leden van het FAST – het Fugitive Active Search Team van de federale politie.



De medische toestand van Hilde Van Acker (56) zou naar verluidt ernstig zijn. Van Acker en Lacote kregen tijdens hun leven op de vlucht een kind. Het meisje zou opgevangen worden door vertrouwelingen van Van Acker.

“Ze zullen gearresteerd worden en overgebracht worden naar de dichtstbijzijnde gevangenis”, vertelt Vincke. “Voor mevrouw Van Acker zou dat Berkendael zijn. Ik hoop dat ze daarna zo snel mogelijk naar Brugge overgebracht kan worden. De vrouwenafdeling is daar uitgerust met een ziekenboeg.”

De jacht van de Belgische speurders op het moordenaarskoppel begon al in mei 1996. Van Acker, een boekhoudersdochter uit Sint-Niklaas met een opvallende blonde coupe, en haar Frans-Ivoriaanse vriend Jean-Claude Lacote werden gezocht voor de executie van Mitchell in De Haan. De Britse zakenman kreeg twee kogels door het hoofd terwijl hij op z’n knieën zat. Zijn lichaam werd door spelende kinderen gevonden in een bosje. Mitchell had een fortuin geïnvesteerd in een zakendeal met Lacote, waarna hij ontdekte dat hij was opgelicht.

Van scoutsmeisje naar luxeverslaafde partner in crime

De twee verdachten werden opgepakt en verhoord, maar enkele maanden later vrijgelaten. Nog voor alle bewijzen verzameld waren, waren ze al gevlucht naar het Zuid-Afrikaanse Johannesburg, waar ze neerstreken in een villa van 1 miljoen dollar. Villa’s, dure auto’s en champagne waren de rode draad in het leven van Lacote, gefinancierd met geld dat hij verworven had door wereldwijd zakenlui op te lichten. Van Acker, het brave scoutsmeisje van weleer, veranderde aan zijn zijde in een aan luxe verslaafde partner in crime.

In Zuid-Afrika slaagde Lacote er aanvankelijk in goede maatjes te worden met de politie. Hij maakte zelfs een realityreeks over hun werk: ‘Duty Calls’. Toch belandde hij in de gevangenis nadat hij er een zoon van een zakenman had proberen te ontvoeren. Inmiddels was het duivelskoppel door het Brugse hof van assisen veroordeeld tot levenslang na een vreemd proces waarop noch de beklaagden, noch de burgerlijke partij aanwezig waren. Ons land vroeg dan ook de uitlevering, maar de Zuid-Afrikaanse autoriteiten gingen niet op dat verzoek in.

In maart 2008 was de maat voor Van Acker vol: in ware Hollywood-stijl wist ze haar vriend te bevrijden. Vermomd als agente trok ze naar de gevangenis, waar ze het personeel een brief van de ‘onderzoeksrechter’ onder de neus duwde: Lacote moest zogezegd worden ondervraagd. De cipier twijfelde en belde het nummer op het - vervalste - gerechtelijke document. Aan de andere kant van de lijn bevestigde een medeplichtige van Van Acker het verzoek tot ondervraging. Niet veel later reed het duo de gevangenis uit en verdween het spoorloos.

Binnenlandse vluchten

Uiteindelijk belandden de twee in Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust. Van Acker en Lacote leefden er, uiteraard, onder een valse identiteit. Zij gebruikte de alias Marlene Lacote, hij de naam van zijn broer Stéphane Daniel Lacote. Maar ze hielden zich nu niet bepaald gedeisd. Lacote, die piloot is van opleiding, voerde er de voorbije jaren korte binnenlandse vluchten uit voor klanten. Van Acker, die inmiddels niet meer samenwoonde met Lacote, werkte in de stad als boekhoudster voor een strandbar én runde er een poetsbedrijf dat dat onder meer werd ingeschakeld door luchtvaartmaatschappijen.

Na een vlucht van 23 jaar was het rijk van het duo – dat intussen gescheiden leefde – in de nacht van 20 op 21 november 2019 uit. De Ivoriaanse gendarmerie lichtte hen uit hun bedden na lang aandringen van de Belgische autoriteiten én nadat Van Acker als eerste vrouw ooit bovenaan de Belgische lijst van meestgezochte criminelen kwam te staan.

Nieuw proces?

Haar advocaat laat verstaan dat Van Acker nu verzet zal aantekenen tegen de levenslange celstraf. Dat kan in een assisenzaak, ook als je verstek laat gaan. Idealiter sleept ze zo een nieuw proces uit de brand.

“Ik hoorde hier en daar dat ze enkel voor de verzorging naar België gekomen is, maar dat klopt zeker niet. In Abidjan waren de omstandigheden gewoon barslecht. De hoofdarts was ginder enkel uitgerust met een oude koortsthermometer en er was geen medicatie voorhanden. Een triestige toestand. Ik hoop haar nu zo snel mogelijk te spreken, morgen of overmorgen”, besluit Vincke.