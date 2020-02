Exclusief voor abonnees Duivelskoppel schreeuwt onschuld uit: “We weten niets van die moord” Cédric Maes

19 februari 2020

22u20 16 “We zijn bang voor het proces, maar nog meer voor de toekomst van onze dochter.” Na een vlucht van 23 jaar zitten Duivelskoppel Hilde Van Acker (56) en Jean-Claude Lacote (53) nu in de gevangenis van Brugge. Ze beweren niets te maken te hebben met de moord waarvoor ze levenslang kregen. Van Acker wilde zich al langer aangeven. “Maar ik bleef in Afrika voor mijn dochter.”

