Duivelskoppel Hilde Van Acker en Jean-Claude Lacote vanavond overgevlogen uit Ivoorkust BJM

18 februari 2020

11u40

Bron: eigen berichtgeving 0 Als alles volgens plan verloopt, vertrekt vanavond op de luchthaven in Abidjan, Ivoorkust, een vlucht met het zogeheten duivelskoppel: Hilde Van Acker (56) en Jean-Claude Lacote (53). Dat bevestigen meerdere bronnen.

De twee waren meer dan 20 jaar op de vlucht voor de Belgische autoriteiten na de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell (44), op 23 mei 1996 in De Haan. Het toestel zou dan morgen landen in België. Aan boord vliegen leden van het FAST – het Fugitive Active Search Team van de federale politie.

Het duo – dat intussen gescheiden leefde – werd in november vorig jaar opgepakt door de Ivoriaanse gendarmerie. Ze leefden daar al jaren onder valse namen en hadden enkele bedrijfjes opgericht. Sindsdien zaten ze in de gevangenis in Abidjan. De medische toestand van Hilde Van Acker (56) zou naar verluidt ernstig zijn. Ze lijdt aan kanker. Van Acker en Lacote kregen tijdens hun leven op de vlucht een kind. Het meisje zou opgevangen worden door vertrouwelingen van Van Acker.

