Duivelsgekte bij Vlaamse overheid? Homans zegt 'nee': "Ik verkies ambtenaren die werken" MINISTER WIL GEEN GROTE SCHERMEN IN OVERHEIDSGEBOUWEN Dieter Dujardin

07 juni 2018

05u00 0 Het WK voetbal op groot scherm in gebouwen van de Vlaamse overheid? Niet met mij, zegt N-VA-minister Liesbeth Homans. Allergisch voor Belgische symbolen? "Hoegenaamd niet. Ik verkies ambtenaren die werken, zelfs al zouden de Vlaamse Duivels spelen."

N-VA en de Rode Duivels: het is een moeilijk huwelijk. Rabiate voetbalfreaks als Ben Weyts en Theo Francken heeft de Vlaams nationalistische partij in haar rangen, maar als de Belgische nationale ploeg wint, hoor je hen niet juichen. Soms leidt dat tot gênante toestanden. Twee jaar geleden hingen er tijdens het EK Belgische vlagjes in het restaurant van het Vlaams parlement, tot voorzitter Peumans ze liet weghalen. Vanuit de Vlaamse administratie wordt onze redactie nu getipt over een nieuw gevalletje. Een voorstel om de eerste wedstrijd van de Duivels op 18 juni op groot scherm te projecteren in enkele overheidsgebouwen, zou geschrapt zijn door minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. De minister ontkent dat niet helemaal, maar geeft het verhaal een andere draai.

Toch al thuis

"De Rode Duivels hebben hier nu eens niks mee te maken. Mij was ter ore gekomen dat er plannen waren om in een aantal gebouwen van de Vlaamse overheid permanent grote schermen te plaatsen voor álle wedstrijden van het WK voetbal. Er werden ook kickertafels gevraagd voor tussen de matchen. Met alle respect, maar dit vind ik echt een verkeerd signaal. Een gewone werknemer kan tijdens de werkuren toch niet naar het voetbal zitten kijken, dus ambtenaren wat mij betreft ook niet. Ik heb niemand echter iets verboden of afgepakt. Ik heb alleen in samenspraak met het Faciliteitsbedrijf van de Vlaamse overheid beslist om dit soort vragen niet te faciliteren. Geloof me, dit heeft voor mij niks te maken met de Belgische driekleur. Mochten het Vlaamse Duivels zijn die deelnemen aan het WK, ik had net hetzelfde gedaan", aldus Liesbeth Homans.

Klinkt logisch, maar waarom kan die openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Panama dan niet? Die wordt op 18 juni om 17 uur gespeeld. Op dat uur loopt bij de meeste ambtenaren hun shift af en zouden ze in groepsverband nog een wedstrijdje kunnen meepikken. Volgens onze bronnen zag het Faciliteitsbedrijf dat oorspronkelijk wel zitten, tot Homans hen terugfloot. De grote baas van die dienst - ook een man van N-VA-signatuur - spreekt dat echter tegen. Maar in één klap wuift hij meteen het hele verhaal weg. "Dit is een non-issue", aldus Frank Geets. "Wij hebben nooit concrete plannen gehad voor grote schermen. Op het moment dat de Duivels spelen, zitten de meeste ambtenaren al thuis." In de refter mogen de voetbalfans onder de ambtenaren wel hun hartje ophalen. "Themamenu's met bijvoorbeeld een Duivelsburger zijn zeker toegelaten", aldus Geets.