Duitsland roept diplomaat in Noord-Korea terug na raketlancering

17u29

Bron: Belga 0 AFP De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel; Duitsland roept een van zijn diplomaten terug uit Noord-Korea in reactie op de meest recente raketlancering van Pyongyang. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel vandaag in Washington gezegd, na een gesprek met zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson. De Duitse ambassadeur in Noord-Korea blijft voorlopig wel op post.

De maatregel komt er nadat eerder de Verenigde Staten van China eisten dat het zijn olieleveringen aan buurland Noord-Korea zou stoppen. Het Witte Huis wil Noord-Korea in een isolement dwingen, maar daar wil Duitsland slechts ten dele van weten. Een terugtrekking van de Duitse ambassadeur Thomas Schäfer is daarom niet aan de orde. Schäfer is een van de meest ervaren westerse diplomaten in Noord-Korea. Hij was er al ambassadeur van 2007 tot 2010 en keerde in 2013 naar de Noord-Koreaanse hoofdstad terug.

Noord-Korea testte vandaag de nieuwe raket van het type Hwasong-15. Het regime zegt nu dat het in staat is om het Amerikaanse vasteland met kernkoppen te bereiken. Tegelijk verklaarde Pyongyang dat de raket "voor geen enkel land of regio een bedreiging vormt zolang de belangen van Noord-Korea niet worden geschonden".

De rakettest was al de negentiende van dit jaar. In september voerde Noord-Korea ook voor de zesde keer een nucleaire test uit. Als antwoord op die provocaties heeft de VN-Veiligheidsraad verschillende sancties opgelegd, maar veel resultaat hadden die tot dusver niet.

