Duitsland maakt importeren stroom naar België moeilijker KVDS

29 september 2018

10u11

Bron: Belga 0 Het stroomoverschot dat in het noorden van Duitsland geproduceerd wordt en naar het zuiden van het land moet, gaat via hoogspanningslijnen van buurlanden zoals België. En dat betekent dat die landen de lijnen niet meer kunnen gebruiken voor de import van stroom voor eigen gebruik. Dat schrijft De Morgen.

Het Duitse hoogspanningsnet is niet voorzien op de grote elektriciteitsproductie door de windmolens langs de Noordzeekust en de kolencentrales in het Ruhrgebied. Het netwerk is verzadigd en daardoor ontstaan zogenaamde 'loop flows' naar buurlanden. Behalve België zijn ook Nederland, Frankrijk, Polen en Tsjechie, maar ook Slovakije en Hongarije hierbij betrokken. Duitsland pikt dus een deel van het stroomnetwerk van zijn buren in.

Windmolens

Sinds begin september stuurt Duitsland bijna constant 1.000 megawatt over het Belgische netwerk. Regelmatig, vooral wanneer de windmolens volop draaien, loopt dat op tot 2.000 megawatt.





Energieregulator CREG maakt zich al langer zorgen over de Duitse 'loop flows', maar nu ons land het de komende maanden met één kerncentrale moet redden, wordt de kwestie echt urgent. Minister van Energie Marie Christine Marghem kent het probleem, maar kan weinig doen. Het is aan Europa om in te grijpen. De CREG stuurde begin dit jaar een rapport naar het Europees directoraat-generaal Competitie, maar zonder gevolg.

Volgens bronnen "erkent" de Europese Commissie het probleem wel informeel, maar Duits bondskanselier Angela Merkel heeft te veel politiek kapitaal geïnvesteerd in haar 'Energiewende'. Europese waarnemers zeggen dat Merkel aan Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker duidelijk heeft gemaakt dat zij zich zal verzetten tegen alles wat haar stroomfactuur de hoogte injaagt.