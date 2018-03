Duitse Flixbus gaat concurrentie aan met NMBS SPS

27 maart 2018

22u15

Bron: Belga 0 Belgische reizigers van het Duitse Flixbus kunnen voortaan ook binnenlandse trajecten afleggen, bijvoorbeeld tussen Oostende en Brussel of Antwerpen en Luik. Flixbus hoopt daarmee dit jaar 2 miljoen klanten te vervoeren op zijn buslijnen die België doorkruisen, 700.000 meer dan vorig jaar.

De groene bussen rijden al drie jaar in België. Tot nu toe werden enkel tickets verkocht voor internationale routes, bijvoorbeeld van Gent naar Parijs of Amsterdam, maar voortaan zijn er ook tickets voor binnenlandse trajecten op die internationale routes. Vanaf 26 april kan worden gereisd op een twintigtal binnenlandse trajecten tussen grote steden: bijvoorbeeld Oostende-Brussel, Gent-Hasselt, Gent-Leuven of Brussel-Luik. De verbinding tussen Brussel en Antwerpen is nu al beschikbaar.

De lancering van het binnenlandse aanbod in België was administratief een hele klus, omdat voor elke lijn toelatingen nodig waren van de federale en regionale autoriteiten. Met het aanbod lijkt Flixbus vooral de concurrentie aan te gaan met de treinen van spoorwegmaatschappij NMBS. De prijzen van Flixbus beginnen bij 3,99 euro voor een enkele rit op sommige trajecten.

De lancering van de binnenlandse routes valt samen met een uitbreiding van het internationale aanbod in België volgende maand. De nadruk ligt op verbindingen naar Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. De routes Brussel-Amsterdam en Brussel-Parijs zijn nu al bij de succesvolste verbindingen in het hele Flixbus-netwerk, zegt het bedrijf. Van de Belgische klanten zou 75 procent jonger zijn dan 35 jaar.

Het Duitse bedrijf benadrukt dat de Belgische economie er wel bij vaart. Niet alleen komen er extra toeristen met de bussen, ook twee Vlaamse bedrijven profiteren mee. Staf Cars uit Lommel voert de ritten uit en heeft daarvoor 62 chauffeurs in dienst. Dat bedrijf bestelde onlangs ook twee nieuwe dubbeldekbussen bij busbouwer Van Hool, wat bijdraagt tot de werkgelegenheid in dat bedrijf. De marketing en de ticketverkoop doet Flixbus wel zelf.