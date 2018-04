Duitse deelstaat Rijnland-Palts verzet zich tegen levensduurverlenging van Doel en Tihange kv

Bron: Belga 0 De Duitse deelstaat Rijnland-Palts wil toetreden tot een klacht van Greenpeace en Benegora tegen de verlenging van de levensduur van de Belgische kerncentrales Tihange 1 en Doel 1 en 2. Dat heeft de ministerraad van de deelstaat zopas beslist. Rijnland-Palts vraagt dat de reactoren dringend worden stilgelegd, "om de bevolking te beschermen".

De ministerraad van Rijnland-Palts treedt Greenpeace en Benegora (het Belgisch -Nederlands grensoverleg regio Antwerpen) bij in hun klacht bij de Belgische Raad van State tegen de levensduurverlenging van de kernreactoren Tihange 1 en Doel 1 en 2, besliste de ministerraad vandaag. De reactoren draaien al sinds 1975 en moesten volgens de oude wet op de kernuitstap in 2015 de deuren sluiten, maar de federale meerderheid keurde toen een nieuwe wet goed die een levensduurverlenging tot 2025 mogelijk maakt.

Volgens de staatssecretaris voor Milieu van Rijnland-Palts, Thomas Griese, vormen de reactoren een gevaar voor de bevolking van zijn deelstaat en moeten ze daarom zo snel mogelijk dicht. "De levensduurverlenging is onverantwoord", schrijft hij op Twitter.

De verdere uitbating van de centrales is onverantwoord en onbegrijpelijk. De alternatieven liggen nochtans voor de hand: hernieuwbare energiebronnen zijn de toekomst. Thomas Griese, staatssecretaris voor Milieu van Rijnland-Palts

Tihange ligt op een tachtigtal kilometer van de grens met Rijnland-Palts. De Duitsers zijn niet helemaal gerust in de veiligheid van de 43 jaar oude centrales, en vrezen dat ook zij in de klappen zullen delen als er iets zou mislopen. "De verdere uitbating van de centrales is onverantwoord en onbegrijpelijk. De alternatieven liggen nochtans voor de hand: hernieuwbare energiebronnen zijn de toekomst", zegt Griese. Hij stelt ook voor om daarbij nauwer samen te werken met ons land.

De Raad van State oordeelde eerder al de schorsingsverzoeken van Greenpeace en Benegora voor Tihange en Doel, omdat de hoogdringendheid volgens de RvS niet afdoende was aangetoond. Over de grond van de zaak volgt nog een uitspraak.

Volgende week maandag vindt in Mainz een conferentieplaats van de 'Alliantie van regio's voor een Europese kernuitstap' plaats. Die alliantie omvat ook regio's uit België en Oostenrijk, benadrukt Griese.

Eerder verzetten de Duitse stad Aken, Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen zich al tegen de heropening van 'scheurtjescentrale' Tihange 2. Ook Nederland vroeg al overleg met ons land over het uitstel van de kernuitstap.

