Duits lab gaat vaccin tegen coronavirus vanaf juni ook in België uittesten

09 april 2020

10u35 84 Het Duitse laboratorium CureVac lanceert in juni de klinische testen van zijn vaccin tegen het coronavirus in Duitsland en België. Dat zegt Jean Stéphenne, de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht, in La Libre en L'Echo.

De Belg is benoemd als vervanger van de Amerikaanse CEO Dan Menichella, die midden maart is ontslagen voor een zware fout. De Amerikaanse president Donald Trump had de vorige CEO persoonlijk uitgenodigd in het Witte Huis op 2 maart. De Duitse regering beschuldigde de Amerikaanse overheid ervan het project voor een vaccin exclusief voor de Verenigde Staten te reserveren. CureVac krijgt subsidies van de Duitse overheid om een vaccin tegen Covid-19 te ontwikkelen.

De Amerikaanse CEO "moest een toelating aan de raad vragen om naar die vergadering te gaan en heeft dat niet gedaan. Maar de beslissing (om hem te ontslaan) was al voor zijn ontmoeting met Donald Trump genomen. We waren niet tevreden", aldus zijn vervanger.



Voor het vaccin focust CureVac zich nu op het Messenger-RNA. Door dat te injecteren in het organisme van een patiënt, wordt het immuunsysteem gestimuleerd om zelf de therapeutische proteïnen voort te brengen.

De eerste klinische studie zal plaatsvinden in juni, ten laatste juli, aldus Stéphenne, gewezen algemeen directeur van GSK Biologicals.

Onbesmette personen

De studie vindt plaats bij volwassenen in goede gezondheid en die niet aan het coronavirus zijn blootgesteld. Daarna volgen mensen die wel zijn blootgesteld, en vervolgens ouderen, die meer risico lopen. Bedoeling is de types antilichamen te bestuderen, maar ook te begrijpen wat de immuunreactie is. Bij de studie zullen 2.000 tot 3.000 mensen betrokken zijn, "onder wie Belgen".



CureVac heeft daarnaast nog twee tot drie andere kandidaat-vaccins, zou het eerste niet werkzaam zijn.