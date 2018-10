Duikfles ontploft tijdens initiatie: bewoner gewond, vlammenzee vernielt huis in Ruddervoorde Bart Boterman

20 oktober 2018

14u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Sijslostraat in Ruddervoorde woedde deze middag een zware uitslaande brand in een woning. De bewoner (41) raakte gewond bij een ontploffing en werd naar het ziekenhuis overgebracht. “De man was in het bijzijn van twee leerlingen een initiatie duikflessen vullen aan het geven. Rond 11.30 uur liep het fout en ontplofte een van de duikflessen. De bewoner raakte lichtgewond, de leerlingen bleven ongedeerd”, zegt Lien Vermeersch, woordvoerster van de politiezone Het Houtsche.

Het vuur zette meteen de garage in lichterlaaie. De hitte, vlammenzee en rookontwikkeling waren enorm. De brandweer van Oostkamp en Torhout kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ze konden de aanpalende woning niet geheel vrijwaren want het vuur sloeg gedeeltelijk over en de woning zat vol rook.

“Het huis is onbewoonbaar verklaard want ook een gevel is gebarsten. Er is geen branddeskundige gevorderd omdat de oorzaak bekend is. De bewoners kunnen voorlopig terecht bij familie. Maandag zitten ze samen met de burgemeester om naar een oplossing te zoeken”, aldus Lien Vermeersch. Het slachtoffer mocht het ziekenhuis intussen opnieuw verlaten.