Duikers kammen kanaal uit in onderzoek rond Bende van Nijvel Robbe van Lier Stephanie Romans

12u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mark Baert Duikers zoeken in het kanaal Brussel-Charleroi. In het kanaal Brussel-Charleroi, ter hoogte van Ronquières, houdt de Civiele Bescherming vandaag een zoekactie in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. De speurders zullen er de komende uren zoeken naar bewijsmateriaal dat mogelijk afkomstig is van de Bende.

De boot van de civiele bescherming vaart op en neer onder de brug over het kanaal bij Virginal. Een duiker is in het water aan het zoeken.

De onderzoeksactie werd aangekondigd tijdens de persconferentie van de procureurs-generaal van Bergen en Luik. In die persconferentie maakten zij bekend dat op die plek twee metalen dozen van de rijkswacht zijn gevonden, vermoedelijk uit de jaren 80. In die dozen werden een revolver, een riot gun, en een duizendtal kogels aangetroffen.

Mark Baert De civiele bescherming maakt zich op om het kanaal Brussel-Charleroi in Ronquières te doorzoeken.