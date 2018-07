Duiker overleden tijdens zoektocht naar Marc Sluszny: "Ze zouden die 'hell cave' beter met beton dichtgooien" Nina Bernaerts Jolien Lelièvre Gunter Van Stappen

09 juli 2018

17u12

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 46 Bij de zoekacties naar de Belgische avonturier Marc Sluszny is een Franse duiker omgekomen. Dat meldt Laurent Boekie, een persoonlijke vriend van Sluszny, aan VTM Nieuws. "De 'hell cave' heeft opnieuw toegeslagen, ze zouden hem beter met beton dichtgooien", reageert hij vanuit Perpignan.

Het nieuws wordt bevestigd door Bernard Tourte, de voorzitter van Spéléo Secours Français (SSF), de organisatie die de zoekacties coördineert. Het parket van Perpignan had de zoektocht eerst stopgezet omdat het te gevaarlijk was, maar vandaag werd het licht toch opnieuw op groen gezet. Het Franse gerecht wilde immers meer weten over de doodsoorzaak van Sluszny en ook het verhaal van zijn Letse duikcompagnon aftoetsen.

"De zoektocht was goed begonnen, met een eerste verkenningsduik van een duo duikers die de ruimtes aan de zijkant van het gangenstelsel verkenden", zei Tourte. "Maar toen de duikers terugkeerden, is er iets misgelopen." De procureur van Perpignan heeft een onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden geopend. De zoektocht is tot nader order stopgezet.

In totaal namen er zestien mensen deel aan die zoektocht. Onder andere een man die al tot 280 meter diepte ging, zou betrokken geweest zijn.

"Marc had dit uiteraard niet gewild"

De vrienden zijn met stomheid geslagen. "Het is heel heftig. Ik ben er kapot van. The hell cave has struck again, ze moeten de grot met beton dichtgooien", vertelt Laurent Boekie. "Marc had dit uiteraard niet gewild. Iedereen is erg verslagen en aan het huilen."

"Het is voor ons heel belangrijk om hem terug te krijgen, maar niet op gevaar van het leven van iemand anders", reageerde zijn familie eerder.

Grot nabij Perpignan

De 56-jarige Sluszny raakte op 28 juni vermist tijdens een duikpartij in de grot in Salses-le-Château, nabij Perpignan. De avonturier was met een collega op 125 meter diepte aan het duiken toen het touw dat hen verbond, brak.

De andere duiker raakte nog boven en sloeg alarm, maar Sluszny werd niet meer gevonden.

"Alsof de hemel naar beneden was gekomen"

De broer van Marc kreeg het slechte nieuws te horen via het kabinet van Buitenlandse Zaken. De meeste familieleden zaten op dat moment in Israël voor het huwelijksfeest van een neef van Marc. "We voelden ons alsof de hemel naar beneden was gekomen", klinkt het.

"We hebben altijd de vrees gehad om ooit die telefoon of die klop op de deur te krijgen. Marc was gewoon zo avontuurlijk en hij zocht de limieten. We hadden gehoopt dat hij wat rustiger zou worden met ouder te worden, maar dat was niet aan hem besteed. Hij had een hoger doel en hij wilde steeds verder gaan", vertelde een tante van Marc vanuit Israël.

Voor de familie was het ook uiterst belangrijk om Marc terug te vinden. "Wat gebeurd is, is een drama voor ons, het heeft ons diep geraakt. Om echt afscheid te nemen met een begrafenis hebben we Marc dan ook nodig. Het is zo belangrijk om onze rituelen te kunnen doen. Marc was een lieve, gedienstige man, hij wilde ook echt altijd goed doen voor anderen en verdient een waardig afscheid."

