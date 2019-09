Duidelijkheid over de toekomst? Vanmiddag ondernemingsraad bij Thomas Cook België

Op de hoofdzetel van touroperator Thomas Cook België in Zwijnaarde, deelgemeente van Gent, is vandaag om 15.00 uur een ondernemingsraad gepland. Dat heeft Els De Coster van de liberale vakbond gezegd. De verwachting is dat er dan duidelijkheid komt over de toekomst van de touroperator.