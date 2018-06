Ducarme wil 41.000 kilo in beslag genomen vlees niet aan voedselbank geven IB

13 juni 2018

05u38

Bron: eigen berichtgeving 0 Maar liefst 41.000 kilo geblokkeerd vlees dat goedgekeurd is voor consumptie, zal worden vernietigd omdat het niet voor de vervaldag wordt vrijgegeven. Eigenaar Veviba wil alles aan de voedselbank schenken, maar minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) gaat niet akkoord. Dat meldt deze krant vandaag.

Het federaal voedselagentschap FAVV nam na de inval in het slachthuis van Bastenaken, onderdeel van de Groep Verbist (Veviba), tonnen vlees in beslag. 41.000 kilo daarvan ligt sindsdien in een diepvriezer onder toezicht van het FAVV. De rest - 70.000 kilo vers vlees en 36.000 porties voorverpakt rundvlees - is al vernietigd.

Voeldselbank

Volgens Veviba was daar nochtans "helemaal geen reden voor". "Het vlees was goedgekeurd voor consumptie, maar het ging gewoon over de vervaldatum. Omdat wij nooit op tijd de toestemming zouden krijgen om het nog te verkopen, stelden we voor het te schenken aan de voedselbank, maar dat werd geweigerd. Liever vernietigen dus, dan het weg te geven aan zij die het nodig hebben."

Ducarme verdedigt zijn standpunt. "Er is geen voedselveiligheid met twee snelheden, met vlees dat enerzijds bestemd is voor de kwetsbaren en anderzijds voor andere categorieën van consumenten", klinkt het.