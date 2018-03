Ducarme speelt FAVV-rapport door aan parlement: "Gevoelige informatie" geschrapt kg

19 maart 2018

16u20

Het parlement heeft het rapport van het FAVV over de fraude bij slachthuis Veviba in Bastenaken ontvangen. Dat meldt het kabinet van minister van Landbouw Denis Ducarme (MR). "De informatie in het rapport versterkt de minister in zijn voornemen om de controleprocedures bij het FAVV te hervormen", klinkt het.

Het voedselagentschap FAVV heeft op vraag van minister Ducarme een rapport opgesteld over wat het heeft ondernomen sinds het in 2016 een melding kreeg uit Kosovo dat er iets niet in orde was met het vlees van Veviba, en het uitbreken van de heisa vorige week. Ducarme wilde dat rapport echter niet vrijgeven aan de parlementsleden zonder de toestemming van het parket. Hij vreesde voor procedurefouten.

Intussen heeft het parket het licht op groen gezet. Het rapport is overgemaakt aan het parlement, met uitzondering van enkele passages met "gevoelige informatie". De minister is naar eigen zeggen "versterkt in zijn voornemen de controleprocedures bij het FAVV te hervormen". De twee audits die de regering wil laten uitvoeren bij het voedselagentschap "zullen die hervormingen voeden", klinkt het.

Over de inhoud van het rapport communiceert de minister verder niet. Het verslag wordt woensdag besproken in de bevoegde Kamercommissies.