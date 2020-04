Ducarme legt verlenging overbruggingsrecht vrijdag op tafel tijdens ministerraad JG

21 april 2020

10u00

Bron: Belga 0 Minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) zal vrijdag op de ministerraad een verlenging voorstellen van het overbruggingsrecht. Op 17 april hadden 343.000 zelfstandigen een aanvraag voor het overbruggingsrecht ingediend.

Door een wetsvoorstel van Ducarme dat de Kamer vorige maand goedkeurde, hebben zelfstandigen die gedwongen de deuren moeten sluiten of hun activiteiten moeten beperken als gevolg van de coronacrisis, voor de maanden maart en april vlotter toegang tot een uitkering in de vorm van het overbruggingsrecht. Die komt neer op 1.291,69 euro per maand of 1.614,10 euro per maand met kinderlast.

Het voorstel dat op tafel zal liggen, moet de maatregel verlengen tot eind mei.

