Dubbele moord in Spa: nieuwe vriend van Françoise (40) aangehouden

31 augustus 2020

12u35

Bron: Belga - 7s7 40 Het parket van Verviers heeft een aanhouding verricht in de zaak van de dubbele moord in Spa (provincie Luik). Het gaat om de nieuwe vriend van de omgebrachte Françoise Donckers (40).

De vrouw en haar twaalfjarige dochter Mya werden zaterdagmorgen dood teruggevonden in hun woning in Spa. De eigenares van de woning in de rue du Waux-Hall in Spa trof de lichamen aan. Ze verwittigde meteen de politie.

De feiten dateerden van vrijdag, of mogelijk donderdag, bleek uit de eerste elementen van het onderzoek. De lichamen van Françoise en Mya vertoonden sporen van messteken en slagen die met een stomp voorwerp werden toegebracht.

Het gerecht opende een onderzoek wegens dubbele opzettelijke doodslag ten laste van onbekenden. Dat leidde tot de aanhouding van de nieuwe vriend van de moeder, een twintiger.

Françoise en hij hadden de afgelopen zeven maanden een relatie, zo blijkt uit profielen op sociale media. Ook de vader van Mya kreeg speurders over de vloer. De twintiger kwam later in beeld.

De familie van Françoise en Mya blijft met een onwezenlijk groot verdriet achter. Ook buurtbewoners zijn in shock. Deze avond is er een herdenkingsmoment in Spa.



