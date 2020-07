Dubbele kindermoord in Henegouwen: toestand van derde kind kritiek maar stabiel JTO

01 juli 2020

11u31

Bron: Belga 0 Het derde kind van een gezin in het Henegouwse Hantes-Wihéries (Erquellinnes), waar gisterenavond een dubbele kindermoord plaatsvond, is nog altijd in kritieke toestand, maar de toestand van de 9-jarige is gestabiliseerd.

De jongen bevindt zich in een kunstmatige coma. Dat zegt David Lavaux (cdH), de burgemeester van Erquelinnes die de familie kent. Over de gezondheidstoestand van de moeder heeft de burgemeester geen nieuws. Zij verkeerde gisteren ook in levensgevaar.

De moeder bracht twee van haar kinderen (van 2 en 7 jaar) om het leven en probeerde zich nadien van het leven te beroven. Het derde kind bevond zich in een kritieke toestand, net als de vrouw. Het was haar echtgenoot die de feiten ontdekte bij terugkomst van zijn dagtaak. De vrouw zou geleden hebben onder schuldgevoelens over een abortus, aldus de burgemeester.



Het parket van Charleroi liet gisteren nog weten dat in de loop van vandaag een officiële communicatie volgt.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.



