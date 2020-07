Dubbele kindermoord in Henegouwen: peuter verdronken, zoon en dochter kregen messteken in nek SVM/JTO

01 juli 2020

13u07

Bron: La Dernière Heure 0 In Erquelinnes (Henegouwen, tegen de Franse grens; nvdr) heeft een moeder gisteravond geprobeerd haar drie kinderen te doden. Orphée (22 maanden) en Cérès (7) zijn gestorven, Thibald (9) verkeert nog altijd in levensgevaar. Het parket maakte bekend dat de peuter allicht verdronken werd. De twee anderen kregen messteken in de nek.

Julie L. trachtte na haar gruweldaden uit het leven te stappen. Haar toestand was in eerste instantie kritiek, intussen is ze aan de beterhand. “Ze is weer aanspreekbaar. Of de onderzoeksrechter haar vandaag nog kan ondervragen, is voorlopig niet duidelijk”, klinkt het. De toestand van Thibald is gestabiliseerd, maar het levensgevaar is nog niet geweken.

De vader van het gezin deed de vreselijke ontdekking toen hij rond 18 uur terugkeerde van zijn werk bij de groendienst. Bertrand D.W. werd gisteravond nog verhoord. “Maar dat leverde niet veel op”, klinkt het bij het parket.

Abortus

Burgemeester David Lavaux kende de familie persoonlijk. Volgens hem hebben twee ingrijpende feiten tot de wanhoopsdaad geleid. “Eerst en vooral heeft ze een abortus moeten doorstaan. Maar daarnaast hakte ook de lockdown er diep in. Ze kwam niet meer buiten, haar kinderen waren ook nog niet teruggekeerd naar school.”

Uit getuigenissen van de buren komen dezelfde pijnpunten naar voren. Er waren tekenen dat het niet zo goed met haar ging, maar dit zag niemand aankomen. “Ze hield zo veel van haar kinderen, vooral de jongste was haar absolute oogappel”, klinkt het. De moeder gaf vroeger les in verschillende scholen, maar sinds de geboorte van Orphée was ze thuisgebleven om voor de kinderen te zorgen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.



