14 juni 2019

Bron: VTM Nieuws

Er zijn opvallend veel mensen die last hebben van hun luchtwegen. Sommige dokters hebben nu dubbel zoveel patienten als anders die last hebben van keelpijn, snotteren of een straffe hoest, meldt VTM Nieuws.