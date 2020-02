Dubbel zoveel rijexamens met automatische schakeling avh

12 februari 2020

16u48

Bron: Belga 0 Het aantal rijexamens voor het rijbewijs B dat wordt afgelegd met een wagen met automatische schakeling is tussen 2015 en 2019 verdubbeld van 3.120 naar 6.262. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van CD&V-parlementslid Lode Ceyssens. Toch blijft dat maar een erg klein deel (gemiddeld 4 procent) het totale aantal examens. CD&V-parlementslid Ceyssens pleit voor een “verandering in de mindset” rond rijden met automatische schakeling.

CD&V’er Lode Ceyssens ziet tal van voordelen aan rijden met automatische schakeling. Zo zijn die wagens energiezuiniger, milieuvriendelijker en veiliger.

En hoewel vier op de tien nieuwe gekochte wagens in Vlaanderen automatisch geschakeld zijn, blijft het aandeel rijexamens met automatische schakeling beperkt. In absolute cijfers is dat aantal misschien wel verdubbeld sinds 2015, maar in verhouding tot het totale aantal examens blijft het aandeel beperkt tot gemiddeld vier procent.

“Hoewel we in functie van verkeersveiligheid en milieu toch moeten evolueren naar automatisch geschakelde wagens, tonen deze cijfers aan dat een rijexamen B nauwelijks met zo’n wagen wordt afgelegd. De reden hiervoor is wie vandaag een examen aflegt met de auto van de toekomst een beperking op zijn rijbewijs krijgt”, zegt Lode Ceyssens. Wie zijn rijexamen aflegt met een autmatische schakeling krijgt een code 78 op zijn rijbewijs, een bepaling waardoor het rijbewijs enkel geldig is voor voertuigen met automatische schakeling.

“Verandering in mindset”

Volgens de CD&V’er is er een “verandering in de mindset” nodig. Hij suggereert om de zogenaamde code 78 op het rijbewijs te laten vallen. “Wanneer iemand zich in de toekomst in het examencentrum nog aanbiedt met een handgeschakelde wagen, dan kan die de vermelding krijgen dat hij ook nog met een handgeschakelde wagen kan rijden. Dat komt op hetzelfde neer, maar is een andere benadering. Door vandaag het automatisch rijden op te leggen als een beperking, zeggen kandidaat-bestuurders dat ze toch zeker een rijbewijs voor een handgeschakelde wagen moeten hebben”, aldus Ceyssens.