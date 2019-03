Dubbel zoveel politie aan station Lemonnier: "Illegale multirecidivisten zijn groot probleem” ADN

13 maart 2019

12u49

Bron: Belga 0 Het station Lemonnier kent vooral een probleem van “multirecidivisten die vaak illegaal op Belgisch grondgebied verblijven”. Dat hebben Brussels burgemeester Philippe Close en de bevoegde veiligheidsdiensten vandaag bekend gemaakt op een persconferentie. Na de onrusten van de afgelopen dagen en de spontane staking bij het MIVB-personeel omwille van de onveiligheid in het premetrostation wordt de politieaanwezigheid verdubbeld.

Na de spontane staking bij de bestuurders van de MIVB zaten de stadsdiensten, de MIVB, de federale politie bevoegd voor de veiligheid in de metro en de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene meteen samen begin deze week.

“Dit mag geen no-gozone worden”

Gevolg is dat de politieacties verdubbeld worden en de Bravvo-preventiediensten van de stad Brussel doorheen de dag met tien personen en 's nachts met 27 personen op het terrein zullen zijn.



"Dit mag geen no-gozone worden. Iedereen moet accepteren dat er meer blauw zal zijn en dat je misschien je papieren moet tonen", stelt burgemeester Close.

Steekpartij

Het blijft onrustig in de wijk, want dinsdagavond vond er nog een steekpartij plaats aan Anneessens. De politiediensten merken op dat er een link is tussen de metro en het bovengrondse gebeuren. "Het gaat om multirecidivisten die soms tot vijftien keer opgepakt zijn en zich dikwijls in een illegale situatie bevinden. We hebben met Dienst Vreemdelingenzaken contact gehad om dit prioritair aan te pakken", zegt korpschef van de Brusselse politie Michel Goovaerts.

De MIVB heeft de wifi in het station tijdelijk afgesloten tot de situatie verbetert om te voorkomen dat hierdoor mensen samentroepen.