Dubbel zoveel ontslagen uit ziekenhuis als nieuwe opnames, toch stijgt totale bezetting: hoe kan dat? Tommy Thijs

29 april 2020

12u45 40 Of we nog wel konden rekenen op de redactie, vroeg een lezer zich af: aangezien we slechts 174 nieuwe ziekenhuisopnames door het coronavirus rapporteren in ons overzicht, samen met 340 ontslagen, zou je een daling van de totale bezetting in de ziekenhuizen verwachten. Toch noteerden we een stijging van 74. Hoe kan dat dan?

De cijfers die Het Laatste Nieuws dagelijks rapporteert, zijn dezelfde als die dagelijks op de persconferentie van het Crisiscentrum worden gemeld, en daarna ook in de gedetailleerde rapporten van Sciensano verschijnen.



Viroloog Steven Van Gucht meldde vanmorgen effectief 174 nieuwe ziekenhuisopnames door het coronavirus, samen met 340 ontslagen. Tel daar ook de 69 overlijdens in de ziekenhuizen bij, en je zou een daling van 235 bezette ziekenhuisbedden verwachten. Toch geeft Sciensano een stijging van 74 bezette bedden mee, van 3.976 naar 4.050 (oranje lijn).



Waar zit dan de fout in de optelsom?

Volgens het Crisiscentrum valt de discrepantie deels te verklaren doordat niet alle gegevens op hetzelfde uur toekomen. “Elke dag maken we op een bepaald tijdstip een momentopname van de verzamelde gegevens”, klinkt het. Dat gebeurt in de vooravond, waarna de gegevens gecontroleerd en geanalyseerd worden, om de volgende dag om 11 uur op de persconferentie publiek gemaakt te worden. “We geven de meest recente cijfers mee, maar dat resulteert soms inderdaad niet in een perfecte optelsom”, zegt het Crisiscentrum. “Betrouwbare en geconsolideerde gegevens vragen tijd. Onze rapporten focussen daarom eerder op de trends die de evolutie van de epidemie weergeven dan op de evolutie van de ruwe data zelf.”

De tweede en belangrijkere reden is dat Sciensano sinds vandaag ook een nieuwe definitie hanteert voor 'bezette bedden’. Volgens het wetenschappelijk instituut is de teststrategie in de ziekenhuizen recent gewijzigd, waardoor alle gehospitaliseerde patiënten nu getest kunnen worden, ook wie bijvoorbeeld met een gebroken been naar de spoedafdeling trekt.

Die persoon wordt vanaf vandaag dan ook meegeteld in de statistiek 'bezette bedden’ in de 104 ziekenhuizen die elke dag rapporteren. Hij telt daarentegen niet mee als ‘nieuwe opname’, aangezien hij niet is opgenomen voor een een COVID-19-pathologie. Hoeveel patiënten nu dan echt in de ziekenhuizen liggen met een ziektebeeld door het coronavirus, is niet bekend. Sciensano zegt momenteel met de ziekenhuizen te bekijken “hoe we we onze data flows en rapportering hieraan kunnen aanpassen”.

Uit de regionale cijfers blijkt in elk geval dat de bezetting in de Vlaamse ziekenhuizen wel verder gedaald is van 2.047 naar 2.039. Ook de Waalse ziekenhuizen kenden een daling van 1.250 naar 1.239, maar de cijfers in de Brusselse hospitalen stegen dan weer van 679 naar 772.

⚠️ Due to a recent change in test criteria, all hospitalized patients can be tested for #COVID19



▶️ Occupied beds = all patients with positive #COVID19 test

▶️ New admissions = new patients presenting with #COVID19 pathology and positive test Brecht Devleesschauwer(@ brechtdv) link

