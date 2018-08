Dubbel zoveel mensen naar spoed met wespensteek Bieke Cornillie

18 augustus 2018

06u35 5 Onze spoedgevallendiensten krijgen opvallend veel patiënten over de vloer die gestoken zijn door een wesp. In sommige ziekenhuizen tellen ze zelfs een verdubbeling.

"Deze zomer moeten we elke dag minstens vijf mensen behandelen die een wespensteek hebben gekregen. Andere jaren zijn dat er hoogstens één of twee per dag." Dat zegt Kevin Mollet van het AZ Damiaan-ziekenhuis in Oostende. In tal van andere ziekenhuizen merken ze een gelijkaardige toestroom op. In het Sint-Rembertziekenhuis van Torhout kwamen afgelopen zondag alleen al tien mensen langs met een wespensteek en ook in het Middelheimziekenhuis van Antwerpen ziet men een opvallende stijging. "Dat wij naast een park gelegen zijn, zal daar ongetwijfeld voor iets tussen zitten", zegt woordvoerster Renée Willems.

Het UZ Gent spreekt van een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. "We zien vooral patiënten met steken in de mond, wellicht door dieren die in en rond hun drankjes zitten", zegt Karlien Wouters van het UZ. "Uiteraard komen ook mensen langs die allergische reacties vertonen." Op de weide van Pukkelpop heeft het Rode Kruis dan weer de handen vol met het verzorgen van gestoken festivalgangers.

De brandweer kan de oproepen voor het verdelgen van wespennesten intussen nauwelijks bijhouden. In verschillende zones moeten extra ploegen ingeschakeld worden.