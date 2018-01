Dubbel zoveel meldingen van misbruik en geweld in zorgcentra gehandicapten: "Toch geen #MeToo-effect" IB

29 januari 2018

05u36

Bron: Belga 0 Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in zorgcentra voor gehandicapten is sterk toegenomen. Vorig jaar waren het er 103, tegenover 42 in 2016. Daders zijn vooral medebewoners; in 17 gevallen ging het om een zorgverlener, tegenover 2 een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), waarover Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg vandaag berichten.

Geen #MetooEffect

Volgens het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is er geen sprake van het #MeToo-effect. "Dit gaat deels over seksueel gedrag, maar ook over agressie en psychologische chantage. Een waaier aan voorvallen die er altijd zijn geweest. In 2017 zijn ze wel opvallend meer gemeld", zegt woordvoerster Karina De Beule.