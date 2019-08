Dubbel zoveel haatboodschappen op sociale media door verkiezingen, zegt Unia TT

22 augustus 2019

07u15

Bron: Belga 0 In de eerste helft van dit jaar zijn bij Unia 740 meldingen van haatboodschappen op de sociale media binnengekomen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 369. De verkiezingen liggen aan de oorsprong van die verdubbeling. Dat schrijft Le Soir.

Die verhoging op zich is dus niet verrassend, omdat het aantal meldingen altijd stijgt in campagnetijd, maar het Interfederaal Gelijkekansencentrum is verrast over de inhoud van die boodschappen.

"Wat ons verrast is dat mensen die hatelijk, racistisch gedrag aannemen, zich beroepen op de score van het Vlaams Belang om hun handelingen te rechtvaardigen", zegt Patrick Charlier, codirecteur van Unia. "We kunnen niet zeggen dat we meer dossiers van haatmisdrijven behandelen, maar het is het discours dat gepaard gaat met zulke misdrijven dat nieuw is, als we een kwalitatieve analyse maken.”