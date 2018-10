Dubbel levenslang rijverbod, celstraf en boetes ten spijt: man (47) blijft rijden Hans Verbeke

01 oktober 2018

18u19

Bron: Eigen berichtgeving 6 Franky D. zal het nooit leren. Bijna twintig veroordelingen stapelde de man intussen op voor de politierechtbank, meestal voor rijden onder invloed. Het maakt niet de minste indruk op de 47-jarige Bissegemnaar. Vandaag (en veertien dagen geleden ook al) zat hij weer op het beklaagdenbankje. Zijn krokodillentranen maakten geen indruk op de rechter.

De Kortrijkse politierechter Philip Hoste is gewoonlijk de rust zelve, maar vandaag reageerde hij furieus toen hij Franky D. (weer) naar voor zag komen om plaats te nemen op de beklaagdenbank. De Bissegemnaar was vergezeld van zijn vrouw, die ook terechtstond.

Op 24 oktober 2016 was het koppel in Wielsbeke bij kennissen toen daar aangebeld werd door iemand die vroeg of het mogelijk was om hun auto te verplaatsen, omdat die hinderlijk geparkeerd stond. D. kroop in het voertuig maar net op dat moment passeerde de politie. Die hield ‘m staande en ging over tot controle. De inspecteurs keken vreemd op: het voertuig in kwestie was niet ingeschreven. D. was bovendien onder invloed van alcohol en - meest in het oog springend - de man bleek bij eerdere veroordelingen al twee keer gestraft met een levenslang rijverbod.

"Niets helpt"

De reeks overtredingen brachten de veertiger dus weer voor politierechter Hoste. “Veertien dagen geleden zat u hier ook al”, klonk het eerst cynisch.

Rijden onder invloed, ongevallen veroorzaken in auto’s die niet ingeschreven, gekeurd en verzekerd zijn: het laat u allemaal koud. Net zoals de straffen die u al kreeg opgelegd De Kortrijkse politierechter Philip Hoste

Maar toen veranderde de toon van de rechter. “U moet stoppen met liegen, meneer. De verbalisanten waren formeel: u reed met die wagen. Hier ontkent u dat in alle toonaarden. Waarom eigenlijk? Het wordt tijd dat u open kaart speelt en eerlijk bent met uzelf. De laatste twintig jaar rijgt u de veroordelingen aaneen, het zijn er intussen al zestien. Rijden onder invloed, ongevallen veroorzaken in auto’s die niet ingeschreven, gekeurd en verzekerd zijn: het laat u allemaal koud. Net zoals de straffen die u al kreeg opgelegd: twee keer een levenslang rijverbod, drie jaar celstraf, werkstraffen, boetes van tienduizenden euro’s… Maar niets helpt.”

Tranen

D. leek geraakt door de tirade van de politierechter, tranen bengelden over zijn wangen. “Denk maar niet dat ik daarvan onder de indruk ben”, zei de rechter, die ook zijn echtgenote een veeg uit de pan gaf. “Het was niet de eerste keer dat u uw auto uitleende aan uw man, goed wetende dat hij nooit meer mag rijden. Waarom blijft u dat in godsnaam doen?”

De vrouw antwoordde stilletjes dat het heus geen gewoonte was. “Er schortte iets aan de koppeling van mijn wagen”, klonk het. “Daardoor kon ik nog maar moeilijk rijden. Franky slaagde daar wel vlot in. Vandaar dat ik hem heb gevraagd mijn auto te verplaatsen.” Het klonk de rechter weinig geloofwaardig in de oren. “Ik zal vonnis vellen op 15 oktober, ook over het dossier waarvoor u hier veertien dagen geleden terechtstond.”