Druktebarometer berekent hoeveel volk er op evenement of in winkelstraat is SVM

14 juli 2020

11u13

Bron: Belga 1 Met een sensorennetwerk op basis van radiogolven kan druktebarometer CrowdScan met grote nauwkeurigheid én op privacyvriendelijke wijze bepalen hoeveel mensen op een evenement, in een park of in een winkelstraat aanwezig zijn. "Deze zomer zullen er dan wel geen massa-evenementen plaatsvinden, het belang van nauwkeurige informatie over de dichtheid van mensenmassa's is sinds de coronacrisis alleen maar toegenomen", klinkt het.

De spin-off CrowdScan komt voort uit de MensenMassameter, een project van UAntwerpen en onderzoekscentrum imec waarin de voorbije zes jaar werd onderzocht wat de beste manier is om de dichtheid van een menigte te meten. Dat doet het bedrijf door laagenergetische radiogolven te versturen en te meten hoeveel het signaal afzwakt in een drukke omgeving, ten opzichte van een lege omgeving. Dit draadloos sensorennetwerk heeft als voordeel dat geen camerabeelden, gsm-data of andere privacygevoelige gegevens gebruikt moeten worden.

In mei werd een proefproject uitgevoerd op de Nassaubrug en de Nassaustraat, nabij het MAS in Antwerpen. Daar kon CrowdScan de grootte van de mensenstromen tot op vier mensen nauwkeurig meten.

“Sneller juiste beslissingen nemen”

Volgens CEO Ben Bellekens is het in tijden van corona erg belangrijk om mensenstromen nauwkeurig in kaart te brengen. "Politie en hulpdiensten kunnen sneller de juiste beslissingen nemen als ze over nauwkeurige informatie beschikken over het aantal mensen dat zich op een bepaald moment op een bepaalde oppervlakte bevindt. De technologie van CrowdScan kan stadsbesturen helpen om de veiligheid te garanderen op plaatsen waar traditioneel veel mensen samenkomen, zoals de Korenmarkt in Gent, de Meir in Antwerpen, de dijken aan de kust en op pleinen of in parken."

CrowdScan wil op korte termijn ook een 'druktebarometer' online beschikbaar maken, zodat mensen vanop afstand kunnen zien hoe druk het al is op een bepaalde plaats.

