Drukte op Belgische wegen door vakantie-uittocht valt voorlopig mee jv

07 juli 2018

08u34

Bron: belga 0 Voorlopig blijft de grote drukte op de Belgische wegen uit, zegt mobiliteitsvereniging VAB. Vandaag werd vooraf aangekondigd als de belangrijkste vertrekdag van de vakantie-uittocht, met het bouwverlof dat op verschillende plaatsen start en de vakantie die begint in het zuiden van Nederland.

Bij wegenwerken op de E25 Luik-Luxemburg moet je zaterdagvoormiddag rekening houden met 15 minuten vertraging en op de E19 Bergen-Valenciennes verlies je een half uur, aldus VAB. Over het algemeen valt de verkeersdrukte in ons land voorlopig echter mee.

In Frankrijk doet de grootste vertraging zich voor op de A10 tussen Parijs en Bordeaux, daar is een ongeval gebeurd bij Virsac. Wie via Bordeaux richting Spanje rijdt, moet vanaf Lille rekening houden met meer dan vier uur vertraging.

In Duitsland zijn er veel wegenwerken op de knelpunten die voor extra hinder zorgen. De meest noordelijke regio's beginnen aan de vakantie, dus VAB verwacht ook vooral files in Noord-Duitsland, maar ook aan de traditionele knelpunten bij München en richting Oostenrijk.

In Zwitserland moet je vooral rekening houden met vertragingen aan de Gotthardtunnel en de San Bernardinotunnel. In Oostenrijk worden files verwacht op de Fernpassroute, de A13 Innsbruck-Brenner en de A10 Salzburg-Villach richting Slovenië bij de Karawankentunnel.