Drukte neemt wat toe op Vlaamse snelwegen na paasvakantie AH

27 april 2020

14u47

Bron: Belga 0 Sinds het einde van de paasvakantie werd het opnieuw een beetje drukker op de Vlaamse snelwegen. Dat blijkt uit de jongste cijfers die terug te vinden zijn op de website van het Vlaams Verkeerscentrum.

“Zo is het vrachtverkeer in de week na de paasvakantie met drie procent toegenomen en het autoverkeer zelfs met zes procent in vergelijking met de week voordien”, duidt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaamse Verkeerscentrum. “En ook de weken voordien, tijdens de paasvakantie dus, werd er al een lichte stijging van het verkeer geregistreerd in vergelijking met de eerste dagen van de 'light' lockdown.”

Sterke afname sinds begin maart

Afgezien van de recente lichte toename van het verkeer, tonen de cijfers van het Verkeerscentrum voor de week van maandag 20 april tot en met zondag 26 april vooral aan dat het autoverkeer op werkdagen is gedaald met 59 procent in vergelijking met begin maart, dus met de periode van voor de lockdown. In het weekend viel het autoverkeer zelfs terug met liefst 81 procent tegenover de pre-lockdownperiode. Het vrachtverkeer op werkdagen nam af met 19 procent.

Het gemiddelde aantal afgelegde kilometers door auto's op werkdagen bedraagt nu ruim 21.367.000. Ter vergelijking: in de eerste twee weken van maart was het autoverkeer nog goed voor ruim 51.758.000 voertuigkilometers per werkdag. Het aantal afgelegde kilometers door vrachtverkeer bedraagt nu ruim 9.560.00. Begin maart was dat ruim 11.776.00.

Structurele files zijn verdwenen

De gebruikelijke structurele files zijn nu wel helemaal verdwenen, zo stellen de experts van het Verkeerscentrum nog vast. De beperkte snelwegfiles die er tijdens de coronadagen nog staan, hebben telkens een duidelijk aanwijsbare oorzaak: grenscontroles (vooral op de E19 bij Meer en op de E314 bij Maasmechelen), werven (bijvoorbeeld de Oosterweelwerken op de E17 in Antwerpen en de werken voor de renovatie van het viaduct in Gentbrugge) en hinder door verkeersincidenten.