Drukste ochtendspits van het jaar 08u29 51 BELGA We beleven de drukste ochtendspits van het jaar tot nu toe. Op de Belgische wegen stond er vanochtend op het drukste moment maar liefst 392 kilometer file, tweette verkeersdeskundige Hajo Beeckman. Het Verkeerscentrum meldde iets meer dan 300 kilometer aanschuiven op de Vlaamse snelwegen. Het trieste record heeft alleszins te maken met de stakingsactie bij het openbaar vervoer. "We merken dat de mensen het zekere voor het onzekere nemen en vroeger vertrekken. Daardoor is de ochtendspits vroeger begonnen, en is die ook zwaar", bevestigt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Zoals wel vaker op stakingsdagen bij het openbaar vervoer, is de ochtendspits inderdaad vroeger op gang gekomen dan normaal. Om 07.00 uur stond er al 140 kilometer files op de Vlaamse snelwegen, aldus Bruyninckx. Normaal is dat op dat uur ongeveer 80 kilometer. Later liep dat volgens VRT-verkeersanker Hajo Beeckman in heel België op tot bijna 400 kilometer. Het Vlaams Verkeerscentrum hield het op iets meer dan 300 kilometer. "Onze eigen monitoring meet de verkeersdrukte op de hoofdwegen in Vlaanderen, zonder Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", verklaart Bruyninckx het verschil.



Hoe dan ook gaat het om de drukste ochtendspits van dit jaar tot nu toe. Het vorige record van 2017 dateert van de eerste werkdag na het Pinksterweekend, toen er meer dan 270 kilometer file op de Vlaamse wegen stond. De spits neemt inmiddels af.



Er waren onder meer twee ongevallen die roet in het eten hebben gegooid. Iets voor 6 uur was er een in Antwerpen-Zuid op de lus van de Antwerpse ring naar de Craeybeckxtunnel. Daardoor was één rijstrook versperd. Daarnaast was er op de E19 in Kontich een kettingbotsing met acht wagens, waardoor twee rijstroken versperd waren. Daar stond iets voor 07.30 uur al een file van voor de Craeybeckxtunnel. De wegen rond Antwerpen, Brussel, Gent, Kortrijk en Lummen slibden volledig dicht.

De staking van #10okt maar ook een paar ongevallen én werkzaamheden rond Kortrijk zorgen intussen voor zowat 400 km file op de B. wegen. pic.twitter.com/O4WyuJyrGT Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link

140km file op Vlaamse snelwegen om 7u. Typisch op #stakingsdag: pendelaars nemen zekere voor onzekere en vertrekken vroeger naar het werk. pic.twitter.com/QS1EXyyQUH Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

De filebarometer piekt naar 300km file op de Vlaamse snelwegen. Deze #stakingsdag levert de tot nu toe drukste ochtendspits van het jaar op. pic.twitter.com/DgE8OU2m9m Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link