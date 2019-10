Drukste derde kwartaal voor huizenmarkt in meer dan tien jaar (en ook de prijzen zijn gestegen) ADN

29 oktober 2019

09u22

Bron: Belga 6 In het derde kwartaal van 2019 zijn er 4,3 procent meer vastgoedtransacties gebeurd tegenover dezelfde periode in 2018. Het is daarmee het drukste derde trimester sinds de Federatie van Notarissen de cijfers bijhoudt in een "notarisbarometer", opgestart in 2007. Ook de prijzen zijn gestegen. Na negen maanden van dit jaar klokte een gemiddelde woning af op 259.725 euro, dat is 3,2 procent meer dan het jaargemiddelde van 2018.

Als we kijken naar de eerste negen maanden van 2019 is het aantal vastgoedtransacties in alle Vlaamse provincies tussen de 7 en 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Behalve in Limburg, daar werden slechts 4,5 procent meer huizen en appartementen verkocht. In Wallonië zijn er grotere verschillen tussen de provincies. In Namen steeg het aantal transacties in de eerste negen maanden met slechts 1,0 procent, in Waals Brabant met 13,8 procent behelst.

33.000 euro

"Kopers zijn duidelijk zeer actief in gans het land. Het afgelopen trimester was in alle regio's het drukste trimester sinds we met de barometer zijn gestart. We zien ook dat alle soorten vastgoed veel verkocht werden. Enkel de gronden deden het iets minder goed in het afgelopen trimester", zegt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.



Ook de prijzen van woonhuizen en appartementen zitten in de lift. Gemiddeld moesten kopers rekening houden met een meerkost van 8.000 euro tegenover het jaargemiddelde van 2018. Op een periode van vijf jaar gaat het over een toename van 33.000 euro.

Waar het duurst?

In Brussel is een woonhuis het allerduurst. Daar kost het gemiddeld 474.371 euro, een pak meer dus dan in de rest van het land. In vergelijking met 2018 gaat het na negen maanden om een groei van 4,5 procent. In Wallonië was de gemiddelde prijs 196.731 euro voor een woning, in Vlaanderen was dat 285.090 euro. Vlaams-Brabant en Antwerpen zijn de duurste Vlaamse provincies, daar lag het gemiddelde boven de 300.000 euro. Limburg is de goedkoopste provincie in Vlaanderen voor zowel woonhuizen als appartementen, in Wallonië is dat Henegouwen.

Net als bij de woonhuizen, steeg ook de gemiddelde prijs van een appartement. Het gaat om een toename van 3,7 procent in vergelijking met 2018. Daarmee lag de gemiddelde prijs van een appartement zo'n 8.000 euro hoger. In Brussel behelst de meerkost 13.000 euro, wat een stuk meer is dan op nationaal niveau.