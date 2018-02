Drukkerij van 'Asterix' in Gentse handen kv

16 februari 2018

05u42

Bron: Belga 0 Denis Geers, de Gentse ondernemer achter de familiale drukkerijgroep Graphius, legt de hand op de Franse stripdrukkerij PPO. Met de uitgeverijen Dargaud, Dupuis en Casterman als klant en opdrachten voor titels als 'Lucky Luke', 'Asterix' en 'De Smurfen' is dat de grootste stripdrukkerij van Europa, schrijft De Tijd vandaag.

Het is al de dertiende overname in tien jaar - de eerste in het buitenland - voor Graphius, intussen de grootste groep van zogenaamde vellendrukkerijen in België. Ze staat sterk in hoogwaardig drukwerk, zoals kunstboeken voor het Parijse Louvre, en exporteert naar Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en de VS.

De strategie van Geers is om de vele kleine drukkerijen, die door de digitalisering en concurrentie uit Oost-Europa moeilijk overleven, samen te brengen in één sterke groep. De omzet bedraagt nu 78 miljoen euro en er werken 370 mensen.