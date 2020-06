Exclusief voor abonnees Drukke heropstart in erotische massagesalons: “Zolang mannen je borsten en poezeke kunnen zien, kan een mondmasker hen weinig schelen” Annick Grobben

13 juni 2020

06u55 1 Erotische massagesalons - sinds maandag weer van het slot - hebben hun heropstart duidelijk niet gemist. Roodgloeiende telefoons, klanten bij de vleet, volgeboekt in een mum van tijd. Al gaat het er in die vurige huizen van sensueel genot toch net iets anders aan toe dan voor de lockdown. «Hoezo, ik mag Esmée niet kussen? Ja, dan kom ik ook niet! Dag!»

Massagesalon Divina in Paal - what’s in a name? - bij Beringen in Limburg. Een luxueus nestje waar bevallige deernes allerhande massages mét happy ending aanbieden. Een discreet nestje. Geen flikkerende red lights aan de gevel, vanop de Diestersesteenweg zie je de gevel niet eens. Fraai oprijlaantje, alsof je chic uit eten zou gaan. Zelfs de parkings zijn van elkaar gescheiden zodat de ene Bentley niet weet dat er ook een Tesla aanwezig is. Over auto’s gesproken: vandaag, woensdag 10 juni, staan hier onder meer twee Tesla’s, een Porsche, een Bentley én een Landrover. Om maar te zeggen: er komen hier geen schooiers over de vloer.

Dagen op voorhand waren ze al aan het bellen. ‘Het is bijna de 8ste, kan dat vandaag ook al niet? Wat maken nu die paar dagen uit?’

Het etablissement is nog maar drie dagen opnieuw open en de uitbaters - Petra (47) en haar man Raf (51) - weten niet wat eerst gedaan. Hun telefoons blijven maar rinkelen. «Hallo, ik zou een massage willen boeken. Zijn de meisjes naakt?» Petra trekt veelzeggend de wenkbrauwen op, om dan te antwoorden: «Onze meisjes zijn naakt, ja. Hoe zouden ze u anders met hun lichaam kunnen masseren?»

